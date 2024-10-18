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Стало известно, уйдёт ли Гвардиола, если «Ман Сити» проиграет дело АПЛ со 115 обвинениями

Стало известно, уйдёт ли Гвардиола, если «Ман Сити» проиграет дело АПЛ со 115 обвинениями
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с большей долей вероятности продлит свой контракт с клубом, если «горожан» признают виновными в деле АПЛ со 115 обвинениями небесно-голубых в нарушении финансовых правил. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в случае если «Манчестер Сити» признают виновным, Гвардиола с большей долей вероятности продлит свой контракт в знак протеста против решения, а также из-за того, что не хочет бросать клуб в беде.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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