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Дэвид Бекхэм оценил карьеру Криштиану Роналду

Дэвид Бекхэм оценил карьеру Криштиану Роналду
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«В каждой команде, за которую он играл, он оставлял после себя наследие. Поэтому я считаю, что он был невероятен, учитывая, что он играл столько времени.

У него была невероятная карьера, сначала в «Манчестер Юнайтед», а затем, естественно, в «Реале», а также в сборной Португалии. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была невероятная карьера», — приводит слова Бекхэма United in Focus со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср».

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