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Лапорта назвал условие, при котором «Барселона» продлит контракт с 36-летним Левандовским

Лапорта назвал условие, при котором «Барселона» продлит контракт с 36-летним Левандовским
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что в контракте 36-летнего польского нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского есть опция автоматического продления в зависимости от количества сыгранных им матчей.

«Мы продлим контракт Роберта Левандовского, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включен в его контракт», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Действующий контракт польского форварда с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне Левандовски провёл за каталонцев 11 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил два результативных паса.

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