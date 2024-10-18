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Жоан Лапорта оценил главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика

Жоан Лапорта оценил главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о главном тренере каталонского клуба 59-летнем немце Ханс-Дитере Флике.

«Флик революционно изменил подход к работе в качестве менеджера. Он клубный человек, адаптировался в городе, он приветлив, близок к людям, требователен, дисциплинирован, подаёт личный пример. …Он профессионал, но относится к людям по-человечески. Мы очень довольны его работой», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в июле 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые провели 11 матчей во всех турнирах, в которых одержали девять побед и потерпели два поражения. С 24 очками в девяти играх каталонцы возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги, опережая на три очка мадридский «Реал».

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