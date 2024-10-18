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Спортивный директор «Барселоны»: не собираюсь сравнивать Ямаля с Месси

Спортивный директор «Барселоны»: не собираюсь сравнивать Ямаля с Месси
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался об испанском нападающем Ламине Ямале.

«Ламин, безусловно, может стать главным лицом и ориентиром для этого клуба на несколько лет. Я не собираюсь сравнивать его с Месси или другими игроками… мы любим, когда Ламин в нашем клубе, заботимся о нем и ценим его», — приводит слова Деко журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не принял предложение о продаже Ямаля за € 250 млн.
Контрактное соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

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