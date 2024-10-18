Бекхэм рассказал, как Месси относится к молодым футболистам «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Он хорош в обучении молодых игроков, которые приходят из академии. Он не заставляет ни одного игрока чувствовать себя ниже его. Он тот игрок, который останется на тренировочной площадке, обучая молодых ребят, и будет смотреть, как играют дети из академии. Он будет первым в спортзале и последним, кто его покинет.

Я не думаю, что можно достичь этого уровня, не имея драйва внутри себя. Я вернусь к первому дню, когда он пришёл на нашу тренировочную площадку. Он прибыл около 6:50 утра. И на тренировочной базе не было никого, кроме одного парня, который его впустил. У команды тренировка начиналась в 10 утра», — приводит слова Бекхэма Goal со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году.

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