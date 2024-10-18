Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бекхэм назвал действующего футболиста, который напоминает ему себя самого

Бекхэм назвал действующего футболиста, который напоминает ему себя самого
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, чья манера игры напоминает ему самого себя.

«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», — сказал Бекхэм в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. 25-летний Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. В составе «Ливерпуля» футболист принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 87 результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.

Материалы по теме
Бекхэм рассказал, как Месси относится к молодым футболистам «Интер Майами»

Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android