Бекхэм назвал действующего футболиста, который напоминает ему себя самого

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал, чья манера игры напоминает ему самого себя.

«Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, похожего на меня манерой подач и пасов, то я бы назвал Трента», — сказал Бекхэм в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, действующий контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. 25-летний Трент — воспитанник мерсисайдского клуба. За первую команду он играет с 2016 года. В составе «Ливерпуля» футболист принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 87 результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александер-Арнольда в € 70 млн.

Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу: