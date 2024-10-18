«Не считаю свои трофеи». Лионель Месси ответил на вопрос об индивидуальных наградах

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём отношении к индивидуальным наградам.

«Я не считаю свои трофеи, особенно индивидуальные. Не всегда всё складывалось удачно – разочарования помогли мне стать лучше», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года.

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке: