Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не считаю свои трофеи». Лионель Месси ответил на вопрос об индивидуальных наградах

«Не считаю свои трофеи». Лионель Месси ответил на вопрос об индивидуальных наградах
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём отношении к индивидуальным наградам.

«Я не считаю свои трофеи, особенно индивидуальные. Не всегда всё складывалось удачно – разочарования помогли мне стать лучше», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года.

Материалы по теме
Бекхэм рассказал, как Месси относится к молодым футболистам «Интер Майами»

Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android