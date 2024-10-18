В «Атланте Юнайтед» поздравили Алексея Миранчука с днём рождения

Пресс-служба «Атланта Юнайтед» обратилась к российскому полузащитнику клуба Алексею Миранчуку, поздравив его с 29-летием. Поздравление опубликовано в социальных сетях клуба.

«С днём рождения, наш номер 59!» — говорится в сообщении клуба МЛС.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится с «Орландо Сити». Игра состоится 20 октября.

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Алексей Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»: