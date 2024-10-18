Уругвайский защитник «Краснодара» выразил надежду на скорое возвращение России в еврокубки

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Не могу сказать, что это прямо сильно меня беспокоило, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы еврокубки были. «Краснодар» всегда борется за первые места в российской лиге и в прежние годы постоянно участвовал в международных турнирах. Очень надеюсь, что эти времена вернутся. Мне никогда не приходилось бывать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Это ещё одна мечта, которую я очень надеюсь исполнить. Надеюсь, что сложившаяся ситуация как можно скорее разрешится и мне удастся устранить ещё один пробел в биографии», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

30-летний правый защитник Джованни Гонсалес в августе 2024 года перешёл в «Краснодар» из испанской «Мальорки».

Полностью интервью с Джованни Гонсалесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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