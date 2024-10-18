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Гонсалес: титулы важнее красивой игры. Все в «Краснодаре» мечтают о чемпионстве!

Гонсалес: титулы важнее красивой игры. Все в «Краснодаре» мечтают о чемпионстве!
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал о личных предпочтениях между завоёванными титулами и красивой игрой.

— Что важнее, играть зрелищно или брать трофеи?
— Ха! Если тебя интересует моё личное мнение, то важнее выигрывать титулы. Но играть хорошо не значит обязательно играть красиво. Чтобы оставаться наверху, нужно стараться взять три очка в каждом матче и поддерживать положительную динамику в результатах на дистанции. Если выбирать между зрелищным футболом и титулом, конечно же, я выберу титул. Знаю, что все наши болельщики мечтают об этом же. Мы очень хотим порадовать их и себя. В клубе все хотят стать чемпионами. Если получится, это будет очень красивая история, — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».

Полностью интервью с Джованни Гонсалесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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