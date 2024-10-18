Погба отреагировал на решение руководства «МЮ» отказаться от выплат Фергюсону

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение руководства «Манчестер Юнайтед» перестать платить деньги бывшему наставнику Алексу Фергюсону.

«Единственное, что я слышал, это то, что ему больше не будут платить. Сэр Алекс Фергюсон навсегда останется сэром Алексом Фергюсоном», — приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, шотландец, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», последние годы работал послом клуба и получал за это зарплату. В рамках оптимизации расходов «красные дьяволы» решили прекратить платить ему деньги.

Поль Погба станцевал с травмированным коленом: