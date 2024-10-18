Фабрегас отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отреагировал на сравнения вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с экс-игроком каталонского клуба Лионелем Месси.

«Я могу понять эти разговоры. Мне они не очень нравятся, потому что я считаю, что каждый игрок индивидуален, и у каждого из нас своя история. И теперь Ламину нужно прокладывать свой собственный путь. Но определённо есть какие-то признаки, которые заставляют вас вспоминать, каким раньше был Лео. Я думаю, это совершенно нормально, особенно для поклонников «Барселоны», которые только что пережили тяжёлый период», — приводит слова Фабрегаса ESPN.

Воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. В сентябре 2023 года в возрасте 16 лет и одного полного месяца футболист дебютировал за сборную Испании, в составе которой летом 2024 года стал чемпионом Европы. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в € 150 млн.

Лионель Месси завоевал в составе сине-гранатовых 35 трофеев, в том числе 10 национальных чемпионств и четыре Лиги чемпионов, стал чемпионом мира, восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

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