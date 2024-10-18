Зинедин Зидан находится в постоянном контакте с представителем «МЮ» — The Independent

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Independent, генеральный директор спортивного сектора Ineos (компании-совладельца «МЮ») Жан-Клод Блан поддерживает постоянные контакты с французским специалистом Зинедином Зиданом. Отмечается, что Блан, как и владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, давно является поклонником экс-тренера «Реала».

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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