В «Барселоне» резко ответили на вопрос о причинах перехода воспитанника Гиу в «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход 18-летнего нападающего Марка Гиу в лондонский «Челси».

«Послушайте, для любого игрока, желающего покинуть «Барселону», двери всегда открыты. Нет других мест, подобных «Барсе», и со временем они это поймут», — приводит слова Гиу Barca Times.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в пяти матчах за основную команду «Челси», в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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