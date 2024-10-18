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Уругвайский защитник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого как руководителя и человека

Уругвайский защитник «Краснодара» охарактеризовал Галицкого как руководителя и человека
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о владельце футбольного клуба Сергее Галицком.

«Да, меня представили ему в клубе, как только я приехал. Мы немного поговорили через переводчика. Когда видимся на базе или стадионе, всегда здороваемся. В моих бывших клубах владельцы были не так близки с командой. А Галицкий всё время рядом — приезжает не только на игры, но даже на тренировки. Мне кажется, такая вовлечённость шефа в повседневные вопросы — большой плюс для команды.

У меня ещё было не так много времени, чтобы его узнать. Но видно, что он очень хороший человек, который всё делает для своей команды», — сказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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