Жена Месси обратилась к игроку после получения им приза самому титулованному футболисту

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на награду самому титулованному футболисту в истории, которую получил её муж.

«Игрок с наибольшим количеством титулов в истории футбола. Поздравляю тебя, моя любовь!» — написала Рокуццо в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно 2023 года. В этом сезоне аргентинец принял участие в 18 матчах американского клуба, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до декабря 2025 года. В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.

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Месси подписал фанату футболку, находясь в пробке: