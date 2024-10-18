Защитник «Краснодара» Гонсалес: Мусаев хорошо управляет коллективом — игроки его уважают

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал о качествах главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева.

«Мурад Мусаев выдерживает баланс между требовательностью и человеческими качествами. Мусаев может улыбнуться, пошутить, а может «включить» серьёзность — зависит от ситуации. Когда нужно прикрикнуть — повысит голос. Для тренера важно умение управлять коллективом, причём не только в игре, но и в раздевалке. Это непросто, но, мне кажется, Мусаев с этим хорошо справляется. С ним интересно работать. Мне кажется, все игроки его уважают», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

40-летний Мурад Мусаев в марте 2024 года вернулся на должность главного тренера «Краснодара», в которой ранее работал с апреля 2018 года по апрель 2021 года. Под его руководством «быки» заняли второе место в чемпионате России сезона-2023/2024 и возглавляют текущую турнирную таблицу РПЛ.

Полностью интервью с Джованни Гонсалесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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