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Защитник «Краснодара» Гонсалес рассказал, что его удивило в России

Защитник «Краснодара» Гонсалес рассказал, что его удивило в России
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес ответил на вопрос о том, что его больше всего удивило после перехода в клуб.

«Удивил здешний климат. Не в России в целом, а в Краснодаре. Я думал, здесь намного холоднее. А оказалось жарче, чем на Мальорке! Такое сложно было себе представить. Друзья, родственники спрашивали: «Ты там не мёрзнешь?» А я отвечал: «Я умираю от жары», ха-ха! Краснодарское лето меня реально удивило», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

30-летний уругваец Джованни Гонсалес в августе 2024 года перешёл в «Краснодар» из испанской «Мальорки», за которую выступал с января 2022 года.

Полностью интервью с Джованни Гонсалесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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