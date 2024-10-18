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Гутцайт: один игрок просит втихаря узнать у Карпина, почему его не вызвали в сборную

Гутцайт: один игрок просит втихаря узнать у Карпина, почему его не вызвали в сборную
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Пресс‑атташе сборной России Роман Гутцайт заявил, что игроки с удовольствием прилетают в расположение национальной команды. По его словам, один футболист даже просил тайно выяснить, почему его не вызвали на октябрьский сбор.

«Самое главное, они прилетают издалека и с удовольствием. Пишет мне один игрок, который вызывался месяц назад, а сейчас не попал. Говорит: можешь уточнить у Георгиевича, почему меня нет? Человек просит уточнить втихаря у тренера, почему его не вызвали. Это главная характеристика… Они хотят быть частью команды, им нравится проводить время вместе, им нравится тренировочный процесс», — передаёт слова Гутцайта корреспондент «Чемпионата».

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