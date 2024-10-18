Полузащитник «Родины» Маркитесов назвал задачу команды на сезон в Первой лиге

Полузащитник московской «Родины» Дмитрий Маркитесов назвал задачу команды на сезон-2024/2025 в Мелбет Первой лиге. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков по результатам 14 матчей.

«У «Родины» стоит задача выйти в РПЛ. Скажу, что, на мой взгляд, этот сезон Первой лиги самый конкурентный. Все команды могут составить борьбу, проходных матчей вообще нет. Что дома, что в гостях надо настраиваться. Не назову лидеров по игре, с кем мы играли, но все команды очень хорошо готовы», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.