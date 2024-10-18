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Полузащитник «Родины» Маркитесов назвал задачу команды на сезон в Первой лиге

Полузащитник «Родины» Маркитесов назвал задачу команды на сезон в Первой лиге
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Полузащитник московской «Родины» Дмитрий Маркитесов назвал задачу команды на сезон-2024/2025 в Мелбет Первой лиге. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков по результатам 14 матчей.

Турнирная таблица Первой лиги

«У «Родины» стоит задача выйти в РПЛ. Скажу, что, на мой взгляд, этот сезон Первой лиги самый конкурентный. Все команды могут составить борьбу, проходных матчей вообще нет. Что дома, что в гостях надо настраиваться. Не назову лидеров по игре, с кем мы играли, но все команды очень хорошо готовы», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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