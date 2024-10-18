Аршавин: различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Россия — спортивная держава» ответил на вопрос о качестве трансляции телеканала «Матч ТВ».

— Мы догнали тех же англичан в качестве трансляций?

— Если говорить об экспертизе и (уровне) экспертов, то мы не уступаем. Возможно, «Матч ТВ» стоит добавить технологическое освещение. В остальном различия между зарубежными каналами и «Матч ТВ» минимальные. Я выступаю за классику, как футболист не хотел бы, чтобы (в раздевалку и на скамейку запасных) приходили журналисты. Когда на матче легенд рядом с нами сидят журналисты, а тренер подсказывает, то это нормально, потому что нет спортивной составляющей. Когда же ты играешь за деньги, это отвлекает, нервирует тренеров, — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата».