«Надо искать компромисс». Аршавин высказался о взаимодействии футболистов со СМИ

Экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о важности взаимодействия футболистов со СМИ. По его мнению, нужно искать компромисс, при котором игроки станут охотнее общаться с журналистами. При этом важно учитывать персоналии: одному спортсмену легко общаться и давать интервью, а другому — сложно.

«Должны ли быть клубы открытыми к СМИ? Безусловно, компромисс надо искать. Мы в «Зените» проводим обучающие сессии для ребят начиная с 13–14 лет. Не знаю, как они впитывают это, возможно, половины из них и не будет в профессиональном футболе, но они уже дают интервью, передают приветы маме, девушкам.

Надо учитывать и персоналии: одному игроку надо давать интервью, для другого это будет негативом. Если бы доходы клуба зависели от количества пришедших на стадион зрителей, было бы иначе», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата».