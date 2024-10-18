Расписание 7-го тура чемпионата Германии по футболу — 2024/2025

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Публикуем полное расписание 7-го тура чемпионата Германии (Бундеслига) по футболу сезона-2024/2025.

18 октября, пятница:

21:30 мск. «Боруссия Дортмунд» — «Санкт-Паули».

19 октября, суббота:

16:30 мск. «Майнц» — «РБ Лейпциг»;

16:30 мск. «Боруссия» — «Хайденхайм»;

16:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт Франкфурт»;

16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бохум»;

16:30 мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»;

19:30 мск. «Бавария» — «Штутгарт».

20 октября, воскресенье:

16:30 мск. «Хольштайн Киль» — «Унион»;

18:30 мск. «Вольфсбург» — «Вердер».

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 14 очками в шести турах. Второе — «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков, третье — «Айнтрахт» Франкфурт с 13 очками.