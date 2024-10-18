Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание 7-го тура чемпионата Германии по футболу — 2024/2025

Расписание 7-го тура чемпионата Германии по футболу — 2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Публикуем полное расписание 7-го тура чемпионата Германии (Бундеслига) по футболу сезона-2024/2025.

18 октября, пятница:

21:30 мск. «Боруссия Дортмунд» — «Санкт-Паули».

19 октября, суббота:

16:30 мск. «Майнц» — «РБ Лейпциг»;
16:30 мск. «Боруссия» — «Хайденхайм»;
16:30 мск. «Байер» — «Айнтрахт Франкфурт»;
16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бохум»;
16:30 мск. «Фрайбург» — «Аугсбург»;
19:30 мск. «Бавария» — «Штутгарт».

20 октября, воскресенье:

16:30 мск. «Хольштайн Киль» — «Унион»;
18:30 мск. «Вольфсбург» — «Вердер».

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 14 очками в шести турах. Второе — «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков, третье — «Айнтрахт» Франкфурт с 13 очками.

Календарь Чемпионата Германии
Турнирная таблица Чемпионата Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android