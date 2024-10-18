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Джованни Гонсалес назвал самого техничного и самого быстрого игроков «Краснодара»

Джованни Гонсалес назвал самого техничного и самого быстрого игроков «Краснодара»
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес назвал самого быстрого и самого техничного игроков южного клуба. В плане техники он выделил Эдуарда Сперцяна, а в плане скорости — Жоау Батчи.

«Номер один — наверное, Сперцян. У него потрясающая техника, которая нам очень помогает в игре. А самый скоростной, пожалуй, Батчи. Жоау не только быстр, но и силён в игре один в один. Прекрасный футболист для игры на свободном пространстве», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».

Полностью интервью с Джованни Гонсалесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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