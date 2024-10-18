Синицын: «Краснодар» после старта чемпионата набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 19 октября.

«Краснодар» в матче со «Спартаком» продолжит свою беспроигрышную серию. После затруднительного старта чемпионата «Краснодар» набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен по игре. На мой взгляд, «быки» являются фаворитами в предстоящем матче.

Отъезд латиносов «Краснодара» в сборные может повлиять на игру и форму команды. В футболе нет мелочей, но у «Спартака» тоже есть футболисты, которые уезжали. Интересно посмотреть, как с этой задачей справятся тренерские штабы команд. Но мне кажется, что тот уровень игры, который демонстрирует «Краснодар», можно будет компенсировать заменами и резервистами», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.