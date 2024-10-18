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Синицын: «Краснодар» после старта чемпионата набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен

Синицын: «Краснодар» после старта чемпионата набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П2

«Краснодар» в матче со «Спартаком» продолжит свою беспроигрышную серию. После затруднительного старта чемпионата «Краснодар» набрал ход, а «Спартак» не всегда стабилен по игре. На мой взгляд, «быки» являются фаворитами в предстоящем матче.

Отъезд латиносов «Краснодара» в сборные может повлиять на игру и форму команды. В футболе нет мелочей, но у «Спартака» тоже есть футболисты, которые уезжали. Интересно посмотреть, как с этой задачей справятся тренерские штабы команд. Но мне кажется, что тот уровень игры, который демонстрирует «Краснодар», можно будет компенсировать заменами и резервистами», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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