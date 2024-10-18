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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 10-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 10-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 октября, стартует 10-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Пятница, 18 октября:

22:00 мск. «Алавес» – «Вальядолид».

Суббота, 19 октября:

15:00 мск. «Атлетик» Бильбао – «Эспаньол»;

17:15 мск. «Осасуна» – «Бетис»;

19:30 мск. «Жирона» – «Реал Сосьедад»;

22:00 мск. «Сельта» – «Реал» Мадрид;

15:00 мск. «Мальорка» – «Райо Вальекано»;

17:15 мск. «Атлетико» Мадрид – «Леганес».

Воскресенье, 20 октября:

19:30 мск. «Вильярреал» – «Хетафе»;

22:00 мск. «Барселона» – «Севилья».

Понедельник, 21 октября:

22:00 мск. «Валенсия» – «Лас-Пальмас».

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

По итогам девяти туров турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона» (24 очка). Второе место занимает мадридский «Реал» (21 очко), тройку лидеров замыкает «Атлетико» (17 очков).

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