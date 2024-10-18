Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 10-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 18 октября, стартует 10-й тур испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Пятница, 18 октября:
22:00 мск. «Алавес» – «Вальядолид».
Суббота, 19 октября:
15:00 мск. «Атлетик» Бильбао – «Эспаньол»;
17:15 мск. «Осасуна» – «Бетис»;
19:30 мск. «Жирона» – «Реал Сосьедад»;
22:00 мск. «Сельта» – «Реал» Мадрид;
15:00 мск. «Мальорка» – «Райо Вальекано»;
17:15 мск. «Атлетико» Мадрид – «Леганес».
Воскресенье, 20 октября:
19:30 мск. «Вильярреал» – «Хетафе»;
22:00 мск. «Барселона» – «Севилья».
Понедельник, 21 октября:
22:00 мск. «Валенсия» – «Лас-Пальмас».
По итогам девяти туров турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона» (24 очка). Второе место занимает мадридский «Реал» (21 очко), тройку лидеров замыкает «Атлетико» (17 очков).