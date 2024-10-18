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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 8-го тура Лиги 1

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 8-го тура Лиги 1
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Сегодня, 18 октября, стартует 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Пятница, 18 октября:

21:45 мск. «Монако» – «Лилль».

Суббота, 19 октября:

18:00 мск. «Брест» – «Ренн»;

20:00 мск. «Сент-Этьен» – «Ланс»;

22:00 мск. «ПСЖ» – «Страсбург».

Воскресенье, 20 октября:

16:00 мск. «Гавр» – «Лион»;

18:00 мск. «Нант» – «Ницца»;

18:00 мск. «Тулуза» – «Анже»;

18:00 мск. «Осер» – «Реймс»;

21:45 мск. «Монпелье» – «Марсель».

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Напомним, по результатам семи туров турнирную таблицу возглавляет «Монако» (19 очков). Второе место занимает «ПСЖ» 17 (очков). Тройку лидеров замыкает «Марсель» (14 очков).

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