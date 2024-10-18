Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 8-го тура Лиги 1

Сегодня, 18 октября, стартует 8-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Пятница, 18 октября:
21:45 мск. «Монако» – «Лилль».
Суббота, 19 октября:
18:00 мск. «Брест» – «Ренн»;
20:00 мск. «Сент-Этьен» – «Ланс»;
22:00 мск. «ПСЖ» – «Страсбург».
Воскресенье, 20 октября:
16:00 мск. «Гавр» – «Лион»;
18:00 мск. «Нант» – «Ницца»;
18:00 мск. «Тулуза» – «Анже»;
18:00 мск. «Осер» – «Реймс»;
21:45 мск. «Монпелье» – «Марсель».
Напомним, по результатам семи туров турнирную таблицу возглавляет «Монако» (19 очков). Второе место занимает «ПСЖ» 17 (очков). Тройку лидеров замыкает «Марсель» (14 очков).