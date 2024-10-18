Игорь Колыванов: «Акрон» может преподнести сюрприз «Зениту»

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

«Дзюбе уже 36 лет. Если бы ему было сейчас 25 лет и его убрали бы из «Зенита», то этот матч был бы для него принципиальным. Но сейчас Артём играет на отдыхе, получая наслаждение от футбола. У него уже нет реваншистских настроений. Дзюба молодец, потому что не каждый спортсмен может играть на высоком уровне в таком возрасте.

Шансы есть всегда у любой команды, но как ими воспользуется «Акрон»? «Зениту» в этом году сто лет, поэтому клуб хочет выиграть всё. Однако у питерской команды в последнее время были не самые лучшие матчи, а «Акрон» — боевитый и крепкий клуб, который может преподнести сюрприз», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.