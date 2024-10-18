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Николай Ларин рассказал о своём влиянии на «Крылья Советов»

Николай Ларин рассказал о своём влиянии на «Крылья Советов»
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своём влиянии на самарские «Крылья Советов».

— Вы всё равно так или иначе связаны с футбольной деятельностью, но судя, так скажем, по ограничениям, которые были, неофициально. Так?
— Так.

— Вы сейчас отвечаете за самарский футбол?
— Я в июле прошлого года приехал в Самару и, так скажем, изучал футбол в Самаре и Самарской области. Определённым моментом меня устроили в одну организацию, которая является одним из спонсоров футбольного клуба «Крылья Советов». И вот я там как бы числюсь, даю определённые советы, так скажем.

— А, то есть ваша помощь исключительно консультацией?
— Ну да. Никаких решений и по первой команде, и по академии, и по молодёжке, и по «Крыльям Советов-2», ну каких-то там вот, которые вот, я бы сказал, только так и всё, я не принимаю, но ко мне прислушиваются.

— Ну то есть эта идея в самарском футболе сделать нечто подобное и похожее на Чертаново, что вам удалось в Москве?
— Мне бы хотелось, да. Мне бы хотелось повторить этот путь ещё раз, но не до конца (смеётся), — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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