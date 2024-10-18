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Георгий Черданцев — о сборной России: стоит без иронии относиться к нашим соперникам

Георгий Черданцев — о сборной России: стоит без иронии относиться к нашим соперникам
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о матчах сборной России в условиях международного бана. Он выступил в рамках форума «Россия – спортивная держава».

«Я бы без иронии относился к нашим последним соперникам. Неважно, какое имя у команды, главное, чтобы команда играла», — передаёт слова Черданцева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами.

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