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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сравнил россиян с уругвайцами

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сравнил россиян с уругвайцами
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сравнил своих соотечественников с жителями России.

«Я не так часто гуляю по улицам, но мне импонирует атмосфера на стадионах. Не только нашем — на выездных тоже. Она немного отличается от того, к чему мы привыкли в Уругвае, но в большинстве случаев на играх царит праздничная обстановка: играет музыка, люди шумят.

Разумеется, русские отличаются от уругвайцев. Мы и не должны быть одинаковыми! У всех своя культура, обычаи. У нас одни традиции, здесь — другие. Когда приезжаешь на другой конец света, ты должен быть готовым к этому. Естественно, что к каким-то вещам мне ещё предстоит привыкнуть, но это нормально и точно не проблема для меня», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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