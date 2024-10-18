Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что с него полностью сняли судимость

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что с него полностью сняли судимость. В сентябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество. Однако 24 мая 2023 года Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

— Николай Юрьевич, во-первых, вас поздравляем. С вас окончательно сняли судимость. Или как это называется?

— Окончательно сняли судимость и что-то там ещё сделали, я уже не помню. В общем, короче говоря, досрочно отменили условное наказание, вот так.

— Класс, то есть вы теперь полностью свободный человек?

— Могу устраиваться на работу, могу поехать на матч «Барселоны», могу ещё чего-нибудь сделать, — сказал Ларин в новом выпуске «Коммент.Шоу».