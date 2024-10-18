Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что с него полностью сняли судимость

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что с него полностью сняли судимость
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что с него полностью сняли судимость. В сентябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество. Однако 24 мая 2023 года Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

— Николай Юрьевич, во-первых, вас поздравляем. С вас окончательно сняли судимость. Или как это называется?
— Окончательно сняли судимость и что-то там ещё сделали, я уже не помню. В общем, короче говоря, досрочно отменили условное наказание, вот так.

— Класс, то есть вы теперь полностью свободный человек?
— Могу устраиваться на работу, могу поехать на матч «Барселоны», могу ещё чего-нибудь сделать, — сказал Ларин в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Никита Чернов: относительно невиновности Ларина всё было ясно изначально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android