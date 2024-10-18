«Я чуть не вздёрнулся». Ларин — о недопуске «Чертаново» в РПЛ в 2020 году

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как клуб не пустили в Российскую Премьер-Лигу в 2020 году.

— А вот вы говорите, вас не пустили в Премьер-Лигу, а кто не пускал и как это?

— Если брать всю мою историю, то, что со мной произошло, это вообще всё полная ерунда. По сравнению с тем, что в 2020 году, когда мы занимали третье место, когда началась пандемия, когда 11 туров оставалось до конца, остановили чемпионат и сказали: «Ребят, вот «Ротор» и «Химки» идут вверх, а вы извините, у вас с «Торпедо» стыковых матчей не будет». С «Химками» у нас поровну очков, а «Ротор» мы дома обыграли, там сыграли вничью, это к слову.

У нас в шоке были все футболисты, все вообще сотрудники школы и так далее. Меня пригласили на какое-то совещание в ФНЛ, я пришёл на это совещание по скайпу или по чему-то. Начинается голосование, играть или не играть. «Ротор» с «Химками», зная, что они выходят, голосуют, всё, не играть. Все команды, которые пять вылетают, [говорят] значит, останавливаем, потому что мы тогда не вылетаем. А им обещали, что они не вылетают. Всем середнякам до лампочки. И только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик», который был пятым и имел ещё какие-то шансы в стыки залететь, только три команды проголосовали за то, чтобы играть.

И я не понимаю до сих пор, каким образом люди, работающие в сфере футбола, могут голосовать за то, чтобы остановить чемпионат. Блин, и для чего мы тогда работаем? Ну да, там без зрителей, но мы же играем в футбол, как можно останавливать? Тем более есть пример, что Премьер-Лига играет. В одну программу приходил Игорь Ефремов, тогда руководитель ФНЛ, и сказал: да подумаешь, «Чертаново» не вышло в Премьер-Лигу, да им бы до лампочки было. Да какой до лампочки? Я там чуть не вздёрнулся. Мы получили лицензию на Премьер-Лигу. Мы договорились с Лужниками, — сказал Ларин в новом выпуске «Коммент.Шоу».