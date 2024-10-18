«Вот это ад». Николай Ларин — о ходе своего уголовного дела

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о ходе своего уголовного дела. Ларина арестовали осенью 2021-го: его обвиняли в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать больше средств из московского бюджета, а деньги тратились директором и группой лиц на невнятные цели.

— Вы вообще предполагали, что ситуация зайдёт так далеко?

— Ну, что так далеко, наверное, нет. За пять дней до приговора я знал, что мне дадут три года. Ко мне поступила такая информация, и как бы… ну ладно. Для меня это был самый сложный момент, не когда наручники в суде надевают. Самый сложный момент — когда я ухожу из «Чертаново», через месяц заводят уголовное дело и до момента приговора. Это почти два года. Вот эти два года — вот это ад.

Когда ты ожидаешь, когда ты ходишь в какие-то допросы, когда ты ходишь, там, ещё что-то, на суды и вот это всё, вот это. А когда наручники надели, когда за пять дней я всё узнал, я уже успокоился. Когда там со мной ехали мои друзья на суд, я песни пел Розенбаума. И, ну, я всё понимал. Они ещё не понимали, а я уже знал, что сейчас я в наручниках, сейчас я там уеду. Но я к этому уже был готов морально, и они все были в большем шоке, чем я. То есть я бывший фанат московского «Динамо». Ну, поехал в долгий выезд какой-то там на восемь месяцев. Ну, подумаешь, — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».