Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин: всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился воспоминаниями и мыслями о своём пребывании в тюрьме.

— А что это вообще за время? Вот чем себя занять?

— Чтением, мыслями, не знаю. Научился еду разогревать в таких условиях, в которых вы даже себе не представляете, как это делается. Много разных нюансов узнал. Да вообще с людьми познакомился с интересными. Понял, как вообще всё работает, потому что у нас же… Как всё работает? У нас следователь должен каждый год на одно преступление больше раскрыть, чем в прошлом году. Судья, видимо, должна посадить на одного человека больше. А в СИЗО и в лагерях чем больше народу, тем больше, я так понимаю, денег выделяется на питание, на содержание. Ну как и в детской футбольной школе. На самом деле всё это. И всем выгодно, чтобы как можно больше народу сидело. Я вот так это всё понимаю, — сказал Ларин в новом выпуске «Коммент.Шоу».