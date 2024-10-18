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Александр Мостовой: главная интрига матча «Акрон» — «Зенит» — противостояние Дзюбы

Александр Мостовой: главная интрига матча «Акрон» — «Зенит» — противостояние Дзюбы
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Бывший футболист Александр Мостовой оценил предстоящий матч «Акрон» — «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вряд ли «Акрон» может отобрать очки у «Зенита». Между командами слишком большая разница в уровне футболистов. Единственное, была большая пауза. После таких пауз команды могут сыграть непредсказуемо. Но для меня «Зенит» — явный фаворит. Они должны выигрывать. Думаю, будет элемент принципиальности у Дзюбы. Главная интрига матча как раз в противостоянии Дзюбы с «Зенитом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча клубов состоится сегодня, 18 октября, в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. До этого тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит» в рамках турнира на поле не встречались.

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