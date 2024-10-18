Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему отказался от работы в московском клубе РПЛ сразу после освобождения из тюрьмы. В сентябре 2021-го Ларина арестовали, а в 2023-м выпустили.

— Самый необычный звонок или смс, который вы получили после выхода?

— От одного клуба Премьер-Лиги на следующий день от генерального директора с приглашением идти работать. Клуб из Москвы.

— А почему не пошли?

— Я хотел из Москвы уехать. И до сих пор не хочу здесь работать, в Москве.

— А почему?

— Я понимаю, что здесь есть люди, которые имели отношение к моему делу. И там же, знаете, как бывает, есть нарушение. Фактически, по сути-то, оно было — это нарушение. То есть реально я там нарушил определённые вещи. И в законе так и прописано, что неважно, ты эти деньги использовал в корыстных целях или во благо каких-то других людей. Ну то есть по закону имели право ко мне эту статью… Ну я понимал, что я просто не хочу никого их видеть лишний раз. И просто для меня Самара вообще топ-город, — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».