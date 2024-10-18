Тошич: Слуцкий более важный тренер в моей карьере, чем Фергюсон

Бывший сербский футболист Зоран Тошич высказался о влиянии экс главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на свою карьеру.

«Без сомнений, Слуцкий более важный тренер в моей карьере, чем Фергюсон. Мы с ними почти семь лет вместе проработали. Леонид Викторович всегда в меня верил, поддерживал, давал шанс, даже когда были плохие моменты. Он много со мной разговаривал, поддерживал меня. И я ему очень благодарен», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, сербскому футболисту 37 лет. За всю свою профессиональную карьеру Зоран Тошич успел поиграть за: «Банат Зренянин», «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кёльн», ЦСКА, «Ламию» и другие клубы. В составе ПФК ЦСКА Зоран Тошич трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В игре за «Манчестер Юнайтед» сербский футболист стал чемпионом Англии.