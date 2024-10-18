«Выиграл отношение Карпина». Ларин — о словах Глушенкова про сборную России

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

— Вот вы когда прочитали слова Максима про сборную, про то, что лучше потренироваться с Венделом, чем ехать во Вьетнам. Ну вы не почувствовали, что как бы он ничего не выиграл, сказав это? Только наоборот, настроил против себя.

— Смотрите, не согласен. Я считаю, что, во-первых, он выиграл хорошее отношение Карпина этими словами. Многие писали, что после таких слов Карпин никогда в сборную не вызовет. Вызвал через два дня. Я так предполагаю, что именно из-за того, чтобы поговорить с человеком, который в целом сказал то, что многие люди думают, но боятся сказать.

Я хочу сказать, что сборная нужна, тут вопросов никаких нет. Много футболистов, и не только, но и тренеров, и там других специалистов, которые реально считают, что в нынешней ситуации есть некоторые вещи или поездки, которые можно было бы переформатировать и так далее и тому подобное. Ну, Макс сказал, ну, потому что… Вот я-то сейчас сказал на самом деле то же самое, что Макс, — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».