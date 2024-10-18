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Тошич уверен, что ЦСКА с Николичем выиграет чемпионский титул

Тошич уверен, что ЦСКА с Николичем выиграет чемпионский титул
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Бывший полузащитник «Партизана», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич считает, что армейцы под руководством сербского тренера Марко Николича смогут стать чемпионами России.

«Я очень ценю и уважаю Марко. Где бы он ни работал, выигрывал трофеи. И я очень сильно верю в то, что Николич вернёт ЦСКА чемпионский титул. Он точно способен вернуть клуб на прежний уровень», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, Марко Николич возглавил ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Ранее специалист работал во главе московского «Локомотива». После 11 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства армейцы встретятся с махачкалинским «Динамо» на выезде.

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