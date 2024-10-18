Ларин высказался о разговоре Солдатенкова с губернатором Самарской области об Осинькине

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о совещании с губернатором Самарской области, на котором решалась судьба тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

— Это вы порекомендовали Солдатенкову позвонить?

— Нет, это не я порекомендовал. Это чисто его инициатива. Он взял телефон у одного человека, написал смс губернатору, и потом, насколько я знаю, через час губернатор перезвонил. Разговор был недолгим, но совещание было назначено. Но я не считаю, что только смс спровоцировало это совещание, потому что был сбор подписей, там организовали самарские болельщики. И на самом деле я удивлён, там почти 15 тыс. подписей собрали. Это больше чем ходит на стадион людей. То есть всё это вместе привело к этому совещанию, — сказал Ларин в новом выпуске «Коммент.Шоу».