Нахушев: «Спартак» последние десять лет играет нестабильно, а «Краснодар» выглядит неплохо

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком и «Краснодаром».

«Спартак» нестабильный — могут выдать великолепную игру, хороший отрезок из нескольких матчей, но на протяжении всего чемпионата стабильности не хватает. Это не только в этом году так играют, но и последние десять лет. Пока Станковича не раскусили. Если у него получится принести стабильность в команду, то всё будет хорошо.

«Краснодар» выглядит неплохо. Они нащупали свою игру, идут без поражений. Если бы игра была в Краснодаре, они были бы фаворитами. Но так как матч в Москве, шансы равные», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.