Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нахушев: «Спартак» последние десять лет играет нестабильно, а «Краснодар» выглядит неплохо

Нахушев: «Спартак» последние десять лет играет нестабильно, а «Краснодар» выглядит неплохо
Комментарии

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком и «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» нестабильный — могут выдать великолепную игру, хороший отрезок из нескольких матчей, но на протяжении всего чемпионата стабильности не хватает. Это не только в этом году так играют, но и последние десять лет. Пока Станковича не раскусили. Если у него получится принести стабильность в команду, то всё будет хорошо.

«Краснодар» выглядит неплохо. Они нащупали свою игру, идут без поражений. Если бы игра была в Краснодаре, они были бы фаворитами. Но так как матч в Москве, шансы равные», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Краснодар» вообще не проигрывает в РПЛ. Но до великих серий далеко
«Краснодар» вообще не проигрывает в РПЛ. Но до великих серий далеко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android