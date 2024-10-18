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Защитник «Краснодара» Гонсалес предположил, кто из одноклубников мог бы заиграть в Испании

Защитник «Краснодара» Гонсалес предположил, кто из одноклубников мог бы заиграть в Испании
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес предположил, кто из его нынешних одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Испании. Сам Гонсалес ранее выступал за «Мальорку».

«Думаю, таких игроков у нас несколько. Испанский футбол сильно отличается от русского. Игра там более тактическая и техничная, тогда как здесь упор больше на физику, выносливость, борьбу. Хотя и в РПЛ хватает мастеров высокого класса. Думаю, из моих товарищей по «Краснодару» в Ла Лиге спокойно заиграли бы Джон Кордоба, Кевин Кастаньо, те же Эдо с Батчи, Виктор Са», — рассказал Гонсалес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи, на одно очко меньше у петербургского «Зенита».

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