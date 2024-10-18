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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 октября, матчем «Акрон» — «Зенит» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

Пятница, 18 октября:

  • 18:00 мск. «Акрон» — «Зенит»;
  • 21:45 мск. «Ахмат» — «Факел».

Суббота, 19 октября:

  • 14:00 мск. «Пари НН» — «Ростов»;
  • 16:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»;
  • 16:30 мск. «Химки» — «Локомотив»;
  • 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Воскресенье, 20 октября:

  • 16:30 мск. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
  • 19:00 мск. «Рубин» — «Динамо» Москва.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 сыгранных матчах. Столько же у московского «Локомотива», уступающего «быкам» по результату личной встречи. На одно очко меньше у петербургского «Зенита», который замыкает тройку лидеров.

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