Ларин рассказал о переживаниях Осинькина из-за слухов об увольнении из «Крыльев Советов»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о переживаниях российского тренера Игоря Осинькина из-за слухов об увольнении из «Крыльев Советов».

«Игорь Витальевич переживал именно из-за того, что, на его взгляд, руководство области должно было раньше сказать о том, что всё нормально, вы продолжаете работать. Его именно на эмоции вызвала ситуация, что никто его не защищал. Хотя это напрашивалось», — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Осинькину 59 лет. Во главе «Крыльев Советов» российский специалист работает с 2020 года. Ранее по ходу этого сезона появлялась информация, что Осинькин может быть уволен из самарского клуба.