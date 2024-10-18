«Писал, что Сталин — сволочь». Бывший директор «Чертаново» Ларин — о своём детстве

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин вспомнил о своём детстве. По словам Ларина, он был неспокойным ребёнком.

— А вы бунтарь, да, были в детстве?

— Вообще безбашенный, просто абсолютно.

— Да? Вы писали листовки про Сталина?

— Было дело, да.

— А что вы писали про Сталина?

— Сталин — сволочь.

— Причём это были какие времена-то?

— У меня родители прятали книжки, закапывали в лесу запрещённые в то время, — сказал Ларин в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Николай Ларин родился 21 ноября 1972 года в Москве. В 2004 году был приглашён в «Чертаново» в качестве тренера. В 2008 году был назначен директором футбольной академии «Чертаново» и проработал в этой должности до 2021 года.