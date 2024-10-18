Зоран Тошич: Вагнер Лав заиграл бы в любом клубе мира

Бывший сербский футболист Зоран Тошич высказался об экс-партнёре по ЦСКА бразильском нападающем Вагнере Лаве. По словам Тошича, Лав был самым талантливым футболистом армейцев на то время, когда они играли вместе.

«Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА и без проблем заиграл бы в любом клубе мира. Когда я его встретил в Казахстане, он был большим профессионалом. Мы с ним шутили. Вагнер говорил, что, если бы в молодости был таким профессионалом, как сейчас, играл бы в «Барселоне» или «Реал Мадриде» (смеётся). Это сто процентов!» — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Тошичу 37 лет. Будучи профессиональным футболистом, Зоран успел поиграть за такие клубы, как «Банат Зренянин», «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кёльн», ЦСКА, «Тайчжоу Юаньда», «Тобол» и «Ламия». В составе ПФК ЦСКА Зоран Тошич трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В «Манчестер Юнайтед» сербский футболист стал чемпионом Англии.