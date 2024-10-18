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В «Спартаке» ожидают, что на матч с «Краснодаром» придут до 25 тыс. зрителей

В «Спартаке» ожидают, что на матч с «Краснодаром» придут до 25 тыс. зрителей
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В пресс-службе «Спартака» рассказали об ожидаемом количестве зрителей на матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаем до 25 тысяч человек», — приводит слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова Metaratings.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 19 октября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», тройку лидеров замыкает «Зенит». «Спартак» отстаёт от чёрно-зелёных на восемь очков и занимает шестое место.

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