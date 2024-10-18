Экс-игрок «Спартака» Маркитесов: наверное, болельщики «тепло» встретят Соболева в Тушино

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов оценил возможную реакцию болельщиков на экс-игрока красно-белых Александра Соболева, который в начале сезона перешёл в «Зенит».

«Переход Соболева в команду прямого конкурента, принципиального соперника для «Спартака» — не очень хорошо. Это ещё всё так обсуждалось в СМИ. Не очень красиво выглядело, но я не был внутри команды, не знаю, как всё происходило. Наверное, когда он приедет в Тушино с «Зенитом», болельщики «Спартака» встретят его «тепло». Посмотрим», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 27‑летний футболист перешёл в «Зенит» из «Спартака», за который выступал с 2020 года. Александр Соболев провёл за московскую команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. В составе «Спартака» Соболев стал обладателем Кубка России в 2022 году.